TCG Bozcaada, Gökdeniz-01 Teknesine Yardım Gönderdi

TCG Bozcaada, Gökdeniz-01 Teknesine Yardım Gönderdi
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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Bozcaada karakol gemisinin Gökdeniz-01 isimli teknenin yardım çağrısı üzerine yaralı vatandaşın intikalini sağladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Bozcaada karakol gemisinin Gökdeniz-01 isimli teknenin yardım çağrısı üzerine bölgeye gittiğini ve 1 yaralının intikalini sağladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mavi vatanda görev başında, her koşulda milletinin yanında. TCG Bozcaada karakol gemisi, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında Mersin'den harekat sahasına intikal halindeyken Gökdeniz-01 isimli teknenin yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye gitti. Yaralı olan vatandaşımıza ilk müdahale TCG Bozcaada'da yapılarak, vatandaşımızın Sahil Güvenlik TCSG-34'e transfer edilmesi sağlandı" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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