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TCG Anadolu gemisini görmek isteyen vatandaşlar 2 km kuyruk oluşturdu

Yerel Haberler

TCG Anadolu gemisini görmek isteyen vatandaşlar 2 km kuyruk oluşturdu Dün itibariyle ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar Sarayburnu boyunca kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

TCG Anadolu gemisini görmek isteyen vatandaşlar 2 km kuyruk oluşturdu

İSTANBUL - Dün itibariyle ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar Sarayburnu boyunca kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Genç yaşlı çocuk demeden binlerce kişi Sarayburnu Limanı'na demirleyen TCG Anadolu'yu görmek için Sarayburnu'na akın etti. Rüzgarlı havaya aldanmadan uzun bekleme sürelerini göze alan vatandaşlar sahil hattında hem balık tuttu hem sıra beklediler. O anlar havadan görüntülendi. Sahil boyunca uzayan kalabalığın en net görüntüsü drona yansıdı.

TCG Anadolu, 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da ziyaret edilebilecek.

(ACÖ-MFA-E)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Canberk Özbuğutu - Yerel

Sarayburnu İstanbul SİHA Genel Yerel Haberler

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