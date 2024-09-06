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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar Bilecik Valiliğini Ziyaret Etti

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AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılmak için Söğüt'e geldi. Akar, programların ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü ziyaret etti ve Bilecik hakkında bilgi aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Bilecik Valiliğini ziyaret etti.

Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılmak için Söğüt'e geldi. Akar buradaki programların ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'nin imzalayan Akar, Vali Aygöl'den Bilecik hakkında bilgi aldı.

Akar'a, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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