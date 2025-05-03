TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Töreni Düzenlenecek

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Töreni Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 5 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde anma etkinliğinin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, 5 Mayıs günü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma etkinliğinin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Önder'in vefatının ardından bugün Şişli'de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde taziyelerin kabul edileceği öğrenildi.

Sırrı Süreyya Önder için 5 Mayıs günü Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Barbaros Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Önder'in naaşının Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceğini öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.