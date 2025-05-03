TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Töreni Düzenlenecek
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 5 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde anma etkinliğinin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, 5 Mayıs günü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma etkinliğinin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Önder'in vefatının ardından bugün Şişli'de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde taziyelerin kabul edileceği öğrenildi.
Sırrı Süreyya Önder için 5 Mayıs günü Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Barbaros Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Önder'in naaşının Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceğini öğrenildi. - İSTANBUL