TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ Sivas'ı Ziyaret Etti

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ Sivas'ı Ziyaret Etti
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliğini ziyaret etti, çocuklar tarafından çiçekle karşılandı ve protokol mensuplarını selamladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Valiliğini ziyaret etti.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Sivas'ı ziyaret eden TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Valiliği önünde yöre folkloruna uygun kıyafetler giyimli çocuklar tarafından çiçekle karşılandı. Protokol mensuplarını selamlayan Bozdağ, Sivas Valiliği anı defterine not düşerek imzaladı. Bozdağ ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten makamında brifing aldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
