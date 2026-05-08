TBB Başkanı Sağkan Zonguldak'ta: "Hukukçuların Hedef Gösterilmesi Kabul Edilemez"

(ZONGULDAK) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Zonguldak ziyaretinde avukatlara yönelik artan şiddete dikkati çekti. Şiddet olaylarının önlenmesine ilişkin somut çalışmalar yaptıklarını bildiren Sağkan, toplumsal barışın korunabilmesi için kutuplaştırıcı ve hedef gösterici söylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a gelen TBB Başkanı Erinç Sağkan, Zonguldak Adliyesi önünde Zonguldak Barosu Başkanı ve baro yönetimi tarafından karşılandı. Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Sağkan, Zonguldak Barosu'nun uzun yıllardır gündeminde bulunan hizmet binası ihtiyacının karşılanması noktasında somut adımlar attıklarını ifade etti.

Zonguldak Barosu'nun hukuk devleti ilkesinin korunması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi ve temel hak ve özgürlüklerin savunulması konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Sağkan, bu yıl avukatların uğradığı saldırıları anımsatarak şöyle konuştu:

"Bu acı hepimizin ortak acısıdır. Bizler TBB olarak, yaşamını yitiren meslektaşlarımızın faillerinin hukuk önünde hak ettikleri en ağır cezaları almaları için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Avukata yönelen her saldırı doğrudan adalet sistemine ve yurttaşın hak arama özgürlüğüne yönelmiş bir saldırıdır. Avukatlara yönelik saldırıları sıradan bir asayiş meselesi olarak değerlendirmek mümkün değildir, bu saldırılar hukuk devletine yönelmiş açık tehditlerdir. Somut adımlar atılması için geçtiğimiz günlerde Ankara'da baro başkanlarımızın geniş katılımıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda avukatların görevleri sırasında karşı karşıya kaldıkları riskleri, mevcut yasal düzenlemelerdeki eksiklikleri ve alınması gereken ilave tedbirleri detaylı biçimde ele aldık. Ortaya çıkan ortak irade, avukatların can güvenliğini sağlayacak daha güçlü bir hukuki koruma mekanizmasının acilen hayata geçirilmesi gerektiği yönündedir."



Bu kapsamda TBMM nezdinde gerekli girişimlerde bulunduk. Talebimiz son derece nettir, avukatların mesleklerini icra ederken maruz kaldıkları saldırılarda cezaların artırılması, caydırıcılığın güçlendirilmesi ve koruyucu mekanizmaların daha etkin hale getirilmesidir. Hukukçuların hedef gösterilmesi, itibarsızlaştırılması ve baskı altına alınmaya çalışılması kabul edilemez. Savunma susturulursa adalet de susturulur. Bizler, savunmanın bağımsızlığına ve avukatların güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Toplumsal barışın korunabilmesi için kutuplaştırıcı ve hedef gösterici söylemlerden vazgeçilmesi gerekiyor. Tüm kesimleri hukukun üstünlüğüne ve ortak demokratik değerlere sahip çıkmaya davet ediyoruz."



