Tayland'da Yaban Fil Marketi Bastı

Tayland'da Yaban Fil Marketi Bastı
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Tayland'da Yaban Fil Marketi Bastı
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Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletinde bir yaban fil, milli park yakınındaki bir markete girerek raflardaki atıştırmalıkları yedi. Market sahibi, filin marketten çıkması için sapanla müdahale etti. Olay, bölgedeki fillerle ilgili nadir bir durum olarak kaydedildi.

Tayland'da milli park yakınlarındaki bir markete giren yaban fil, raflardaki atıştırmalıkları yemesinin ardından dükkan sahibi tarafından sapanla kovalandı.

Tayland'ın kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Khao Yai Milli Parkı yakınlarında yiyecek arayan "Plai Biang Lek" adlı bir fil, markete girdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, dükkana zor sığan dev filin yaklaşık 10 dakika boyunca raflardaki atıştırmalıkları yediği görüldü. Market sahibi ise dev fili sapanla kovaladı. Fil, bir süre komşu evin bahçesinde dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Dükkan sahibi Ploy yaptığı açıklamada, fillerin zaman zaman bölgeden geçtiğini, ancak ilk kez fillerden birinin içeri girerek yiyeceklere yöneldiğini söyledi. Dükkanda bin Baht (yaklaşık bin 200 TL) civarında maddi zarar oluştuğunu belirten Ploy, filin özellikle pirinç krakerleri ve tavuk yumurtalarını yediğini ifade etti.

Milli park yetkilileri ve bölge halkı tarafından tanınan filin yıllardır aynı bölgede yaşadığı, ancak ilk kez bu şekilde bir dükkanın içine girerek yiyecek aradığı belirtildi.

Vahşi fil nüfusunun 3 bin-3 bin 500 arasında olduğu tahmin edilen Tayland'da sürüler halinde dolaşan filler zaman zaman tarlalara ve yerleşim alanlarındaki bahçelere girerek yiyecek arıyor. Ancak bir filin tek başına gündüz saatlerinde yerleşim bölgesine inerek bir markete girmesi, bölgede nadir rastlanan bir durum olarak kayıtlara geçti. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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