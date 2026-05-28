Tayland'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazında bir araya geldi.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazında bir araya geldi. Başkent Bangkok'taki Tayland İslam Merkezi'nde düzenlen bayram namazına Taylandlıların yanı sıra ülkeyi ziyaret eden farklı milletlerden Müslümanlar da katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren İslam Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı cemaat, caminin kapalı ve açık avlusunun neredeyse tamamen doldurdu. Başkentte 35 derecenin üzerinde hissedilen sıcak havaya rağmen vatandaşlar bayram namazına yoğun katılım gösterirken, caminin kapalı bölümü kadın ve çocuklara ayrıldı. Bayram namazında, cemaatin geleneksel bayram kıyafetleri renkli görüntüler oluşturdu.

Tayland İslam Merkezi İmamı Şafii Napakorn da bayram hutbesinde birlik, dayanışma ve paylaşma vurgusu yaptı. Napakorn, Kurban Bayramı'nın ihtiyaç sahiplerini hatırlama ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme açısından önemli olduğunu belirterek, Taylandlı ve farklı ülkelerden gelen Müslümanların aynı safta buluşmasının kardeşliğin göstergesi olduğunu ifade etti.

Namaz sonrası avluda bir araya gelen cemaat, bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca namazın ardından İslam Merkezi'nde cemaate kurban yemeği ikram edildi.

Öte yandan Tayland'da Müslüman nüfusun ağırlıklı olarak bulunduğu Malezya sınırında yer alan Pattani, Yala ve Narathiwat gibi güney eyaletlerinde cemaatler Kurban Bayramı için camileri doldurdu. Yaklaşık 70 milyon nüfusa sahip ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 5'ini oluşturan Müslümanlar, özellikle Malezya sınırındaki bu eyaletlerde yoğun olarak yaşarken, başkent Bangkok'taki camiler de bayram namazında binlerce kişiyi ağırladı. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı