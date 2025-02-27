Tayland, 11 Yıldır Tutuklu Uygur Türklerini Gizli Operasyonla Çin'e İade Etti

Tayland'da 11 yıldır tutuklu bulunan 40 Uygur Türkü, gizli bir operasyonla Çin'e iade edildi.

Tayland hükümetinin 2014 yılında Çin'den kaçarken yakalanan ve sonrasında tutuklanan 40 Uygur Türkünü Çin'e iade ettiği belirtildi. Tutuklular, dün yerel saatle 02.00 sıralarında yürütülen gizli bir operasyonla başkent Bangkok'ta bulunan Suan Phlu Göçmenlik Merkezi'nden camları siyah şeritlerle kapatılmış onlarca polis aracıyla havalimanına sevk edildi. Tutuklular, daha sonra uçakla Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne gönderildi.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin uluslararası hukuka ve süreçlere uygun hareket ettiğini belirtti.

Çin'in Bangkok Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise iki ülkenin giriş-çıkış güvenliğini korumak için ortak bir çaba sarf ettiği ve iade edilen bu kişilerin normal bir hayat yaşamak üzere Çin'e geri döndüğü ifade edildi.

Tutuklu Uygur Türkleri, Birleşmiş Milletler'e yaptıkları başvuruda Çin'e gönderilmek istemediklerini ve üçüncü bir ülkeye gitmek istediklerini belirtmişti. Çin'in kuzeybatısında yer alan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan yaklaşık 1 milyon Uygur ve diğer Müslüman azınlıkların insan hakları ihlallerine maruz kaldığı iddiaları, Pekin hükümeti tarafından reddediliyor. - BANGKOK