Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Öcalan'dan yıllar sonra ilk kare
Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf
Öcalan'ın mesajını okuyacak heyet zılgıtlarla salona girdi

Öcalan'ın mesajını okuyacak heyet zılgıtlarla salona girdi

Tayland, 11 Yıldır Tutuklu Uygur Türklerini Gizli Operasyonla Çin'e İade Etti

Tayland, 11 Yıldır Tutuklu Uygur Türklerini Gizli Operasyonla Çin'e İade Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland hükümeti, 2014 yılında Çin'den kaçarken yakalanarak 11 yıldır tutuklu bulunan 40 Uygur Türkünü, gizli bir operasyonla uçakla Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne geri gönderdi. Başbakan, iadenin uluslararası hukuka uygun olduğunu savunurken, Uygurların Çin'e dönmek istemedikleri belirtildi.

Tayland'da 11 yıldır tutuklu bulunan 40 Uygur Türkü, gizli bir operasyonla Çin'e iade edildi.

Tayland hükümetinin 2014 yılında Çin'den kaçarken yakalanan ve sonrasında tutuklanan 40 Uygur Türkünü Çin'e iade ettiği belirtildi. Tutuklular, dün yerel saatle 02.00 sıralarında yürütülen gizli bir operasyonla başkent Bangkok'ta bulunan Suan Phlu Göçmenlik Merkezi'nden camları siyah şeritlerle kapatılmış onlarca polis aracıyla havalimanına sevk edildi. Tutuklular, daha sonra uçakla Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne gönderildi.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin uluslararası hukuka ve süreçlere uygun hareket ettiğini belirtti.

Çin'in Bangkok Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise iki ülkenin giriş-çıkış güvenliğini korumak için ortak bir çaba sarf ettiği ve iade edilen bu kişilerin normal bir hayat yaşamak üzere Çin'e geri döndüğü ifade edildi.

Tutuklu Uygur Türkleri, Birleşmiş Milletler'e yaptıkları başvuruda Çin'e gönderilmek istemediklerini ve üçüncü bir ülkeye gitmek istediklerini belirtmişti. Çin'in kuzeybatısında yer alan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan yaklaşık 1 milyon Uygur ve diğer Müslüman azınlıkların insan hakları ihlallerine maruz kaldığı iddiaları, Pekin hükümeti tarafından reddediliyor. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Çiçeği burnunda başkan, İmamoğlu'nu bu görüntü üzerinden vurdu
img

Türkiye'nin bütçesinin 3 katı para ortadan kayboldu
img

HÜRJET'ler gökyüzünde tarih yazdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren zam talebi netleşti
Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi
Kaçak avcı, yakalanmamak için dağ keçisi taklidi yaptı

Utanmaza bak! Rezilliğini örtbas etmek için keçi taklidi yaptı
DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı

Dakikalar kaldı! 3 şehirde meydanlara dev ekranlar getirildi
HÜRJET'ler gökyüzünde tarih yazdı

HÜRJET'ler gökyüzünde tarih yazdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.