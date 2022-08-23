Tayini çıkan kaymakamlar yeni görev yerlerine uğurlanıyor

Malatya'da görev yeri değişen 7 ilçenin kaymakamı yeni görev yerlerine uğrlanıyorMülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Hatay'ın Payas ilçesine tayini çıkan Battalgazi Kaymakamı Abdülkadir Duran ilçeye veda etti.

Malatya'da görev yeri değişen 7 ilçenin kaymakamı yeni görev yerlerine uğrlanıyor

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Hatay'ın Payas ilçesine tayini çıkan Battalgazi Kaymakamı Abdülkadir Duran ilçeye veda etti. Yeni görev yerine uğurlanan Duran'ın gidişinde duygulu anlar yaşandı. Siirt Pervari İlçesi Kaymakamlığına atanan Yazıhan ilçesi Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal için ilçe protokolünün katılımıyla veda yemeği düzenlendi. Kazdal'a ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı hediyeler de verildi. Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan da, Bingöl'ün Karlıova İlçesine atanması nedeniyle veda yemeği ve hediyeler verilmesinden sonra ilçeden ayrıldı.

Arguvan Kaymakamı Kemal Ülkü Şırnak Beytüşşebap Kaymakamlığına, Pütürge Kaymakamı Batuhan Taşgın Hakkari Şemdinli Kaymakamlığına, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş Ağrı Tutak Kaymakamlığına ve Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak da Giresun Eynesil Kaymakamlığına atanmıştı. Tayini çıkan kaymakamların bu hafta sonuna kadar ilçelerinden ayrılması bekleniyor.

Malatya'nın Battalgazi Kaymakamlığına atanan Van Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, Yazıhan Kaymakamlığına tayini çıkan Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak ve Arguvan Kaymakamlığına getirilen Denizli Babadağ Kaymakamı Adem Karataş'ın da önümüzdeki günlerde ilçeye gelmesi bekleniyor. - MALATYA