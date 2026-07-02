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Tavşanlı Müftülüğü'nde nikah yoğunluğu

Tavşanlı Müftülüğü'nde nikah yoğunluğu
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Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Müftülüğü, 2026 yılının ilk 6 ayında 62 çiftin resmi nikah akdini gerçekleştirdi. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalarla çiftlere aile kurumunun önemi anlatılıyor ve hediye setleri takdim ediliyor.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Müftülüğü'nde 2026 yılının ilk 6 ayında 62 çiftin resmi nikah akdi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen '2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonu kapsamında aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar Türkiye genelinde sürerken, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de resmi nikah hizmetlerine olan ilgi artarak devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Müftülüğü, 2026 yılının ilk altı ayında 62 çiftin resmi nikah akdini gerçekleştirdi. Tavşanlı İlçe Müftülüğü tarafından titizlikle yürütülen resmi nikah hizmetleri vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Müftülükte aynı gün içerisinde tam 6 çiftin resmi nikahı kıyılarak yeni bir rekora imza atıldı.

Evlenecek çiftlere aile kurumunun önemi anlatılıyor

Müftülük bünyesinde gerçekleştirilen nikah merasimlerinde evlenecek çiftlere, nikah akdinin yanı sıra aile kurumunun önemi; evlilikte sevgi, saygı, sadakat ve karşılıklı sorumluluk bilinci üzerine kısa bilgilendirmeler yapılıyor. Kıyılan nikahların ardından dünyaevine giren çiftlere, aile hayatlarını rehberlik eşliğinde sürdürmeleri temennisiyle Kur'an-ı Kerim ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan özel hediye setleri takdim ediliyor.

Tavşanlı İlçe Müftülüğü yetkilileri, vatandaşlara resmi nikah hizmetini en güzel şekilde sunmaya ve aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik rehberlik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Yetkililer, nikah başvuru şartları, gerekli belgeler ve randevu işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edebileceklerini hatırlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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