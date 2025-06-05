Tavşanlı Evlerinin Mimari Dokusu Öğretmenlerle Geleceğe Taşınıyor

Tavşanlı Evlerinin Mimari Dokusu Öğretmenlerle Geleceğe Taşınıyor
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen kurslarla geleneksel evlerin mimari özellikleri öğretmenlere aktarılıyor. Altı hafta süren kurs, Tavşanlı'nın tarihi ve kültürel kimliğinin korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Tavşanlı evlerinin mimari dokusu öğretmenlerle geleceğe taşınıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinin kendine has mimari dokusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen özel bir kursla öğretmenler aracılığıyla gelecek nesillere aktarılmaya başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonu ve Tavşanlı Halk Eğitimi Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen "Bir Kültür Aktarımı olarak Tavşanlı Evleri Mimari Yapısı" konulu kurs büyük ilgi gördü. Altı hafta süren "Ahşap İşleme Atölyesi"nin yanı sıra düzenlenen bu özel kurs, Tavşanlı'nın tarihi ve kültürel kimliğinin önemli bir parçası olan geleneksel evlerinin mimari özelliklerini öğretmenlere detaylı bir şekilde aktarmayı amaçladı.

Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı tarafından Eğitmen Ömer Şavlı'ya katkılarından dolayı teşekkür edilerek hediye takdim edildi. Bu anlamlı kurs, Tavşanlı'nın kültürel zenginliklerinin eğitim camiası aracılığıyla yaşatılması ve yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
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