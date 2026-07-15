Haberler

Tavşanlı’da Kur’an kursu öğrencilerinden 15 Temmuz anması

Tavşanlı’da Kur’an kursu öğrencilerinden 15 Temmuz anması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Tavşanlı İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Türk milletinin ortaya koyduğu kahramanlık, birlik ve beraberlik ruhu öğrencilere aktarıldı. Programlarda, milletin demokrasiye sahip çıkmak adına verdiği mücadele çeşitli etkinliklerle anlatılarak genç nesillerde milli bilinç oluşturulması hedeflendi. Yaz Kur'an kurslarında düzenlenen programların, çocukların tarih bilinci kazanmasına ve milli değerlerle yetişmesine katkı sunduğu ifade edildi.

Anma programlarında vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet ve dualarla anılırken, kahraman gaziler de minnet ve şükranla yad edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin gerçekleştirildiği programlarda öğrenciler hep birlikte şehitler için dua etti.

Tavşanlı İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın vatan, millet, bayrak ve ezan sevgisiyle yetişmelerine katkı sunmayı amaçlayan programlarımız, kurslarımızda son derece anlamlı bir atmosferde gerçekleştirildi. Rabbimiz ülkemizi her türlü fitne ve musibetten muhafaza eylesin, aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet ihsan eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler fırsat kolluyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Erdoğan'ın duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın

Görüntüler hiç iyi değil! Alevler saatlerdir söndürülemiyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Gittiği piknikte canından oldu: Serinlemek için ırmağa giren adam boğularak öldü

Piknikten acı haber geldi! Serinlemek için ırmağa giren adam boğuldu
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı

15 Temmuz gecesi skandala imza atan hastane satılıyor
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı

Masaj salonunda sır ölüm! 55 yaşındaki muhtar tuvalette bulundu
Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Şanlıurfa'da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı

Sadece filmlerde olur sanmayın! Hemşire kıyafeti giyerek bunu yaptı
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

Deniz Baykal'ın hayatını adadığı isimden acı haber geldi

Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba