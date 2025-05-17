Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafikte bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çukurköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Menderes kavşağında meydana geldi. Tavşanlı ilçe merkezinden Çukurköy istikametine seyir halinde olan A.S. idaresindeki otomobil ile kavşaktan karşıya geçmekte olan A.Z.B. idaresindeki 43 AGH 752 motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada çarpanın etkisi ile yere düşen motosiklet sürücüsü A.Z.B. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
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