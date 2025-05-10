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Tavşanlı'da Trafik Haftası Renkli Etkinliklerle Kutlandı

Tavşanlı'da Trafik Haftası Renkli Etkinliklerle Kutlandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen Trafik Haftası etkinlikleri, çocuklara ve gençlere trafik kurallarının önemini anlatmayı amaçladı. İlçe Jandarma, Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Amirliği iş birliğiyle gerçekleştirilen aktivitelerde çocuklar eğlenirken trafik güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Tavşanlı'da Trafik Haftası renkli etkinliklerle kutlandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, çocuklara ve gençlere trafik kurallarının önemi anlatıldı.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Amirliği tarafından ortak bir çalışma gerçekleştirildi. Tavşanlı ilçe merkezi Cumhuriyet meydanında toplanan çocuklara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Yetkililer tarafından minik katılımcılara kırmızı düdük ve balonlar hediye edilirken büyüklere de tanıtım broşürleri verildi.

Trafik Haftası etkinliklerinin devamında ise gençlere yönelik bir program düzenlendi. Aynı meydanda gerçekleştirilen bu etkinlikte özellikle motosiklet kullanıcılarını hedefleyen bir bilgilendirme yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Ergün Çolak, gençlere kask kullanımının önemini uygulamalı olarak gösterdi. Çeşitli kask tipleri tanıtılırken, kaza anında kaskın hayat kurtarıcı etkisi de detaylı şekilde anlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Ergün Çolak, "Kask, motosiklet kullanıcıları için adeta bir kalkan görevi görüyor. Kaza anında yaşanabilecek beyin travmalarını önemli ölçüde azaltıyor. Bu nedenle kısa mesafede bile olsa mutlaka kask takılmalı."

Tavşanlı'daki etkinliklere katılan vatandaşlar, özellikle çocuklara yönelik yapılan çalışmaları takdirle karşıladı. Trafik kurallarının erken yaşta öğrenilmesinin, ileride daha bilinçli sürücülerin yetişmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. Etkinliklerde çocukların kırmızı düdüklerini çalarak trafik polisi olmayı deneyimlemeleri, renkli görüntülere sahne oldu. Trafik Haftası boyunca ilçede benzer etkinliklerin devam edeceği, özellikle okullarda eğitim programlarının düzenleneceği belirtildi. Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesi için toplumsal bilincin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
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