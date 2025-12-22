Tavşanlı'da Sarıkamış şehitleri için anlamlı vefa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü münasebetiyle sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumların iş birliğinde geniş kapsamlı bir anma programı düzenlendi.

Tavşanlı AFAD Gönüllüleri öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyona; Hayırlı Hizmetler Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Rahmet Vakfı ve Tavşanlı Müftülüğü destek verdi. "Beyaz hüzün" olarak tarihe geçen harekatın yıl dönümünde, şehitlerin fedakarlıklarını unutturmamak adına bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Anma programı kapsamında ilk olarak şehitlerin ruhuna ithafen Ulucamii'nde Hatim Duası yapıldı. Ardından Tavşanlı Müftülüğü'nün katılımıyla düzenlenen Namaz Buluşması'nda vatandaşlar ve gönüllüler omuz omuza saf tuttu. Programın kültürel ayağında ise Hayırlı Hizmetler Vakfı Gençlik merkezinde, Sarıkamış Harekatı'nı anlatan bir film gösterimi yapılarak, o dönemde yaşanan kahramanlık ve zorluklar katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri olan Doğa Yürüyüşü, Sarıkamış şehitlerinin yaşadığı zorlu şartlara dikkat çekmek ve o ruhu yerinde hissetmek amacıyla Kuruçay'da yapıldı. Tavşanlı AFAD Gönüllüleri ve paydaş STK üyeleri, kış şartlarında gerçekleştirdikleri yürüyüşle ecdada olan bağlılıklarını simgelediler. - KÜTAHYA