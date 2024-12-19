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Tavşanlı'da ezanı en güzel okuyanlar ödüllendirildi

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Tavşanlı'da ezanı en güzel okuyanlar ödüllendirildi Kütahya merkez ve ilçelerinden 11 ortaokul ve 7 lise öğrencisi yeteneklerini sergiledi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen yarışmada, ezanı en güzel okuyanlar ödüllendirildi.

Tavşanlı'da ezanı en güzel okuyanlar ödüllendirildi

Kütahya merkez ve ilçelerinden 11 ortaokul ve 7 lise öğrencisi yeteneklerini sergiledi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen yarışmada, ezanı en güzel okuyanlar ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Hizmetlerini Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Ortaokulları Meslek Yarışması'nın il finali Tavşanlı Hiranur Camii'nde gerçekleştirildi. Yarışmada, Kütahya merkez ve ilçelerinden 11 ortaokul ve 7 lise öğrencisi yeteneklerini sergiledi. "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nda, farklı yaş gruplarından öğrenciler komisyon kurulunca puanlar verildi. Programa yoğun ilgi oldu.

Lise kategorisinde Kütahya Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Niyazi Emir Ali Haylaz birincilik ödülünü kazandı. İkinci sırayı Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Metin Korkmaz, üçüncü sırayı ise Kütahya Merkez Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Nail Kargın aldı. Ortaokul kategorisinde ise Kütahya Merkez Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Selim Kaymak birinci oldu. Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mevlüt Çelik ikinci olurken, Kütahya Merkez Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Mert Odabaşı üçüncülükle yarışmayı tamamladı.

Programa Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, basın mensupları, öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, ödül töreninin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Tavşanlı'da ezanı en güzel okuyanlar ödüllendirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
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