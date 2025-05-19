Tavşanlı'da elektrikli motosiklet devrildi: 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Kavaklı Mahallesi hastane rampasında meydana geldi. Murat A. idaresindeki 43 AHD 477 plakalı elektrikli motosiklet, Şehit Uzman Çavuş Mustafa Altınel Caddesi üzerinde bulunan kesin viraja geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Murat A. yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.