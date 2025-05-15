Tavşanlı'da Bilim Fuarı Coşkusu

Tavşanlı'da Bilim Fuarı Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bilim Fuarı'nda özgün projelerini sergileyerek büyük beğeni topladı. Fuara katılan protokol üyeleri, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler projeleri ile hünerlerini ortaya çıkardılar

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bilim Fuarı ile bilimsel faaliyetlerini düzenlenen program ile sergilediler. Okulun ev sahipliğinde gerçekleşen fuar, büyük bir coşku ve yoğun katılımla açıldı.

Öğrencilerin danışman öğretmenleri rehberliğinde uzun süredir üzerinde çalıştığı birbirinden özgün projeler, fuar ziyaretçilerinden tam not aldı. Bilimin farklı alanlarına dokunan yenilikçi çalışmalar, gençlerin bilimsel düşünce becerilerini ve üretkenliklerini etkileyici bir şekilde sergiledi.

Fuarın açılış törenine Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol üyeleri ve davetliler, stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeleri hakkında detaylı bilgi aldı ve öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Arslanbey MTAL öğrencilerinin hazırladığı projeler, katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken, fuar bilimin toplumla iç içe olabileceği ve genç nesillerin bilimsel çalışmalara olan ilgisinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı. Fuar boyunca sergilenen projeler, geleceğin bilim insanlarının Tavşanlı'dan yetişebileceğine dair umutları artırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen görüşme başladı
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik

Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi! Hakaretler havada uçuştu
Trump Katar'daki ABD askerlerine moral vermek için dans etti

Trump Katar'daki ABD askerlerine moral vermek için böyle dans etti
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri müzakereler öncesi geriledi

Barışın adı bile yetti! Milyarlarca dolar kaybettiler
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Mourinho'nun Portekiz Milli Takımı ile anlaştığı iddia edildi, resmi açıklama geldi

Ön anlaşma yaptı iddiası! Resmi açıklama geldi
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.