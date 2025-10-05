Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nden Dede Torun El Ele Projesi

Kütahya'da Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, bu yılın Aile Yılı ilan edilmesi nedeniyle "Dede Torun El Ele" projesi ile 'kuruluşun toprağı' Domaniç'e bir gezi düzenledi.

9'uncu sınıf öğrencileri; dedeleri ve öğretmenleri ile beraber, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve türbesi Domaniç'in Çarşamba köyünde bulunan Hayme Ana Türbesi'nden başladıkları tarih gezisinde, Osman Gazi'nin doğup büyüdüğü Domaniç Domur Köy'de bulunan tarihi Mızık Çamı'nı, Çiftlik Köy'de bir vatandaşın özel müzesini gezdi. Grup ardından Ilıcaksu Sarıkız'ı ziyaret ederek dedeler ve torunlar olarak tarihi adeta yeniden yaşadı.

Projeyi oluşturanlardan Tarih Öğretmeni Davut Özdemir, "Bu yıl Aile Yılı ilan edildi. Biz de bu çerçevede Büyük Türk Ailesi'ni yeniden canlandırabilmek, kuşakları bir araya getirebilmek ve Türkiye genelinde güzel bir örnek olmak için böyle bir proje hazırladık. 'Dede Torun El Ele, Geçmişten Geleceğe' projemizin üç ana hedefi var: Birincisi; dede ile torunu bir araya getirip güzel bir anı oluşturmak ve kuşaklar arası sıcak bağlar kurmak. İkincisi; Kütahya'mız Kuruluşun ve Kurtuluşun şehri. Domaniç ise Kuruluşun şehri. Biz atalarımızın yaşadığı yerleri gezmek, görmek ve onları anlamak. Üçüncüsü ise bu yılın Aile Yılı olmasından dolayı geniş aile geleneğini devam ettirmek" dedi.

Başlarında tarih, müzik, rehber ve beden eğitimi öğretmenleri ile Domaniç'e gelen Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencilerinin ilk durağı Hayme Ana Türbesi oldu. Burada öğrencilere Hayme Ana'nın kim olduğu anlatıldı ve türbe başında dualar edildi.

Öğrencilerin ikinci durağı, Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'nin beşiğinin sallandığı Domur Köy'deki Mızık Çamı oldu. Burada Mızık Çamı hikayesini dinleyen öğrenciler, çevrenin kirliliğini fark ederek çuval dolusu çöp topladılar.

Daha sonra Çiftlik Köy'de kendi imkanlarıyla müze kuran Recep Erden'in evine giden öğrenciler, yüzlerce yıl öncesine ait bu tarihi mekanda tarihi eşyaları yerinde görerek ve dokunarak öğrendi.

Son olarak Ilıcaksu Sarıkız Mesire Alanı'na gelen okul öğrencilerine burada gözleme ve ayran ikram edildi. Öğrenciler ok atışı ve saz konseri ile tarihi gezilerini tamamladı. - KÜTAHYA