Tavas Müftülüğü evlenecek gençler için hayır çarşısı kurdu

Tavas İlçe Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı'nın evlenecek gençlere destek için başlattığı 'İki İnsan Bir Hayat' projesi kapsamında hayır çarşısı kurarak, maddi imkansızlıkları olan gençlere çeyiz desteği sağlamayı amaçlıyor.

Tavas İlçe Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) evlenecek gençlere destek amacıyla başlattığı "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında hayır çarşısı kurdu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından toplumsal yapının temel taşı olan aile kurumunu güçlendirmek ve maddi imkansızlıklar nedeniyle evlilik hayallerini ertelemek zorunda kalan gençlere destek olmak amacıyla kapsamlı bir proje başlatıldı. "İki İnsan Bir Hayat" adlı proje kapsamında maddi destek sağlanan genç çiftlere evlilik öncesi eğitimler de veriliyor. Proje çerçevesinde Tavas Müftülüğü hayır çarşısı kurdu.

Evlenmek isteyip de maddi zorluk yaşayan gençlere destek olabilmek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Tavas Müftüsü Abdullah Bıçakçı, "Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işbirliğiyle İki İnsan Bir Hayat projesi kapsamında başta yetim, öksüz ve fakir olup da evlenmek isteyen gençlerimiz için çeyiz desteği sağlamak, bu projeye katkı sağlamak için Tavas Müftülüğü olarak hayırseverlerimizin desteğiyle bir hayır çarşısı düzenledik. Emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

