Tatvan'da yüksek kesimlere kar yağdı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bu sabah itibariyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Özellikle Nemrut Dağı ve çevresinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle gelen kar yağışı, hem sürpriz hem de endişe oluşturdu. Yetkililer, mevsim normallerine göre ilçe merkezinde hava sıcaklıklarının düşmeye devam edeceği uyarısında bulundu.