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Tatvan'da Vatandaşlar Ayılarla Selfie Çekip Cips İkram Etti

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde vatandaşlar, ayılarla selfie çekip onlara yiyecek ikramında bulundu. Uzmanlar, bölgenin piknik ve mangal için uygun olmadığını uyararak belirtti.

Ayı ile selfie çekip cips ikram ettiler

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden vatandaşlar, bölgede bulunan ayılar ile selfie çekip onlara cips ikramında bulundular.

Nemrut Krater Gölü'nün maskotları haline gelen yavru ve anne ayılar, gezi ve piknik amaçlı krater gölüne gelen vatandaşlara sürpriz ziyaretler yapmaya devam ediyor. Anne ve yavru ayılarla sık sık gündeme gelen Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden vatandaşlar, ayıların saldırılarına aldırmadan onları elleriyle besliyorlar. Nemrut Krater Gölü yolunda ayılarla karşılaşan kimi vatandaş, onlara yiyecek verip hatıra fotoğrafı çekerken kimi vatandaş ise 2 metre yakınındaki ayının saldırma ihtimaline aldırış etmeden ayıyla selfie çektirdi. Ayıları yakından görmek isteyen vatandaşlar, ayılara domates biber verirken bir vatandaş ise cips ikramında bulundu.

Konuyla ilgili uyarısını yenileyen Doğa ve Uzay Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, "Bölge, piknik yapmak, mangal yakmak için uygun değil. Atıklarda bırakıldığı zaman ayı sürüsü maalesef bölgede oluyor. Bu da insanlarla ayıları karşı karşıya getiriyor. Bu istemediğimiz bir durum. Sonuçta burası doğal bir ortam. Vahşi hayvanların yaşam alanı. İnsanlarda buraya geldikleri zaman mesire alanı zannedip mangal yapabiliyorlar. Bu da istenmeyen durumlar oluşturabiliyor. Zaten yetkililerde gerekli tabelaları asmışlar. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

Tatvan'da Vatandaşlar Ayılarla Selfie Çekip Cips İkram Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Yerel

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