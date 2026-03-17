Tatvan'da şehit ve gazi aileleri onuruna iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği tarafından şehit ve gazi aileleri onuruna anlamlı bir iftar programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Yafes Akkaya, ilçe kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda şehit ve gazi yakını katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı.

Programda konuşan Kaymakam Demirer, şehit ve gazilerin emanetlerinin her zaman baş tacı olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

İftar programı, katılımcıların sohbetleri ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek

Komşuda Türkiye'yi yakından ilgilendiren "petrol" anlaşması
Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi

Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi
ABD Büyükelçisi de Netanyahu'nun hayatta olup olmadığını kontrol etti

Hayatta olup olmadığını Trump da merak etti!
Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü

Fenerbahçe Nene'nin resitaliyle lige tutundu
Sadece Sakarya'da üretiliyor, yemek isteyen 11 ay bekleyip sıraya giriyor

Yiyebilmek isteyen bu lezzet için 11 ay bekleyip sıraya giriyor
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

Son paylaşımı yürek burktu: 4 milyon takipçili fenomenden acı haber
'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu

Dükkanının camında yazanları gören polisi aradı! Sırra kadem bastı