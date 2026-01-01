Ekipler 89 yaşındaki hasta için seferber oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bağlı kar nedeniyle yolu kapanan Eğritaş köyünde rahatsızlanan 89 yaşındaki hasta için sağlık ve özel idare ekipleri zamanla yarıştı.

89 yaşındaki vatandaşın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak yardım istedi. Ancak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olması üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra özel idaresi karla mücadele ekipleri de sevk edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene'nin koordinasyonunda; İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Acil Sağlık ekiplerinin olumsuz hava şartlarına rağmen görevlerini başarıyla yerine getirdikleri ifade edildi. Açıklamada, "Tatvan ilçemize bağlı Eğritaş köyünde yaşayan 89 yaşındaki vatandaşımızın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine ekiplerimiz hızla harekete geçmiş, Sayın Valimiz Ahmet Karakaya'nın başkanlığında İl Özel İdaresi ekipleriyle koordinasyon sağlanarak hastamız güvenli şekilde alınmış ve Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevki gerçekleştirilmiştir. Yürütülen bu çalışma, acil sağlık hizmetlerinin sürekliliğini ve kamu kurumları arasındaki etkin iş birliğini açıkça göstermektedir. Bu vesileyle, sürece destek veren Sayın Valimiz Ahmet Karakaya'ya, İl Özel İdaresi ekiplerine ve görevi başında özveriyle görev yapan tüm sağlık personelimize teşekkür ederiz" denildi. - BİTLİS