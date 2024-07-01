Tatvan'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni Düzenlendi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" nedeniyle tören düzenlendi.

Tatvan Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında, Tatvan Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Tatvan Kaymakamı Remzi Demir'i makamında ziyaret eden heyet, daha sonra Tatvan İskelesi'nden hareket eden tekneyle deniz şehitleri anısına Van Gölü'ne çelenk bıraktı.

Programa Tatvan Liman Başkan Vekili Serhan Karataş, Vangölü Feribot İşletmesi Müdürü Coşkun Gündüz, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi denizcilik alanı öğrencileri katıldı. - BİTLİS