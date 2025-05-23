Tatvan'da Bölgesel Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi

Tatvan'da Bölgesel Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen bölgesel muhtarlar toplantısında, köylerin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Milletvekili Bedirhanoğlu, yerel iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bölgesel muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Güntepe YİBO toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, AK Parti Tatvan ilçe Başkanı Erhan Ayaz ve muhtarlar katıldı. Toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Milletvekili Bedirhanoğlu ve Kaymakam Demir, köylerin mevcut durumları hakkında bilgi aldı. Katılımcıların taleplerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyen heyet, yerelde güçlü iletişim ve iş birliğiyle daha yaşanabilir yerleşim alanları için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Milletvekili Bedirhanoğlu, yaptığı açıklamada, "Köylerimizin kalkınması, temel hizmetlere daha kolay ulaşması ve yaşam kalitesinin artırılması için muhtarlarımızla istişare içinde olmaya büyük önem veriyoruz. Bu buluşmalar sayesinde yerel sorunları daha yakından takip edip çözüm üretme şansı yakalıyoruz" dedi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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