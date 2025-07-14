Tatvan'da 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında '15 Temmuz' konulu fotoğraf sergisi açıldı. Kaymakam Yaşar Yiğit Demirer, protokol üyeleriyle birlikte sergiyi gezerek önemli kareleri inceledi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı.
Protokol üyeleriyle birlikte Yaşam AVM zemin katında açılan sergiyi ziyaret eden İlçe Kaymakamı Yaşar Yiğit Demirer, davetlilerle birlikte sergiyi gezerek fotoğrafları tek tek inceledi. Sergide, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simge kareleri yer aldı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel