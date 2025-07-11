Tatvan Cezaevi'nde Veda Yemeği Düzenlendi

Tatvan Cezaevi'nde Veda Yemeği Düzenlendi
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Bitlis'in Tatvan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yerleri değişen personel için düzenlenen veda yemeğinde, kurum müdürü ve yöneticiler katılarak çalışanlara teşekkürlerini iletti.

Bitlis'in Tatvan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yerleri değişen personel için veda yemeği düzenlendi.

Düzenlenen programa Cezaevi Savcısı Bayram Barış, Cezaevi Müdürü Mehmet Kuvvet, Müdür Yardımcısı Şükran Elçin Kılıç ve kurum personeli katıldı. Veda programında konuşan Kurum Müdürü Mehmet Kuvvet, tayini çıkan personele yeni görev yerlerinde başarılar dileyerek, "Görev süresi boyunca kurumumuza katkı sunan mesai arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde daha mutlu ve başarılı bir çalışma hayatı geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Program sonunda tayini çıkan personele Kurum Müdürü Mehmet Kuvvet ve diğer yöneticiler tarafından plaket takdim edilerek, hatıra fotoğrafı çekinildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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