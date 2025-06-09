Tatilcilerin Dönüşüyle Tekirdağ-İstanbul Yolunda Yoğunluk

Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ- İstanbul yolunda yoğunluk oluştu, güzergah dron ile görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. İstanbul'a dönüş güzergahı olan Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu dikkat çekerken, özellikle Malkara, Süleymanpaşa ve Çorlu geçişlerinde trafik zaman zaman yavaşladı.

Havadan çekilen görüntülerde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları ve zaman zaman durma noktasına gelen trafik net şekilde gözlendi. Jandarma ve polis ekipleri, kavşaklar ve riskli noktalarda trafiğin akışını sağlamak için denetimlerini artırdı.

Yoğunluğun gece saatlerine kadar artarak devam etmesi bekleniyor. - TEKİRDAĞ