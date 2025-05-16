Taşova'da Atatürk İçin Coşkulu Yürüyüş

Taşova'da Atatürk İçin Coşkulu Yürüyüş
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Amasya'nın Taşova ilçesinde Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yılı dolayısıyla meşale ve bayrak yürüyüşü düzenlendi. Protokol ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, coşkulu marşlar ve mini konser ile kutlama yapıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yılı dolayısıyla 19 Mayıs meşale ve bayrak yürüyüşü yapıldı. Taşova Gençlik Merkezi'nin organize ettiği meşale ve bayraklı kortej yürüyüşüne protokol ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtı önünden başlayan yürüyüşe gelen genç, yaşlı herkese bayrak ve meşaleler verildi. Yürüyenlere binalardan ve arabalarda seyreden vatandaşlardan da destek geldi. Coşkulu marşlar eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'ne ulaşanlar burada yine türkülerle karşılandı. Gecede Taşova Gençlik Merkezi'nce hazırlanan bağlama eğitmeni Orhan Çelik ile öğrencilerinin hazırladığı Cumhuriyet, Atatürk ve 19 Mayıs'ın konu edildiği mini konser yapıldı.

Programa, Taşova Kaymakamı Salih Kartal ve diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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