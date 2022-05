Tasarımlar tırnaklarda şekil buluyor - Haberler

Güzellik merkezi Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, tırnakların üzerine desen çizilmesi uygulaması olan nail art ile ilgili bilgi verdi.

Nail artın tırnakların güzel görünmesini sağlayan bir süsleme uygulaması olduğunu belirten Dalmış, bu uygulama ile tırnakların üzerine desenler çizildiğini söyledi. Uygulamanın farklılıkları seven hanımların son zamanlarda bunu çok fazla tercih ettiğini ifade eden Dalmış, popülerliği her geçen gün yayılan nail art ile tırnakların daha bakımlı, çekici ve estetik göründüğünü vurguladı. Dalmış, "Nail art uygulamasında sınırlı desen seçeneği yoktur. Kişiler kendi özel tasarımlarıyla tırnaklarını süsleyebilir. Hayallerinizi süsleyen tırnaklara gerçekte nail art ile kavuşabilirsiniz. Nail art uygulamasında farklı teknikler kullanılır. İstenen her rengin kullanıldığı nail art sadece ülkemizde değil dünya genelinde çok ilgi görmektedir. Uygulama sırasında çeşitli kalemler, fırçalar kullanılır. Tasarımlar kişinin tercihine ve beğenisine göre çeşitlendirilir. Çiçek, geometrik desen, nokta ve daha pek çok desen tırnaklara aktarılabilir. Oje sürerken belli işlemler sırayla yapılır. Aynı oje sürmede olduğu gibi nail art uygulamasında da belirlenen bir süreç vardır. Nail art uygulamasından önce tırnakların bakımları yapılmalıdır. Tırnak bakımı yapıldıktan sonra gerçekleştirilen nail art çok daha kalıcıdır. Bakımı yapılan tırnaklara nail art uygulamak daha kolaydır. Nail arttan önce yapılacak bakımda öncelikle tırnak etlerinin ittirilmesi gerekir. Tırnak etleri gerekli görülürse kesilerek de bakımı yapılabilir. Klasik manikür işlemleri yapılarak tırnak nail arta hazırlanmalıdır. Manikür yapıldıktan sonra tırnağa cila sürülür. Nail artın altına yapılan cila desenlerin bozulma riskini minimuma indirir. Cila, ojelerin sorun yaşamadan tırnaktan çıkarmada kolaylık sağlayacağı için önemlidir. Tırnak bakımına dair bütün detaylar gerçekleştirildikten sonra nail art uygulamasına geçilebilir. Nail art, hijyenik ve steril güzellik merkezlerinde yapılır. Uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Kişinin evde yapması ve alanda bilgisi olmayan kişiler tarafından yapılması zordur. Merkezlerde nail art yapmak için gerekli olan bütün materyaller ve ekipmanlar bulunur. Nail art yaparken kullanılan materyaller, tırnak noktalama kalemi, süsleme fırçası, sivri uçlu malzemeler ve şeffaf banttır" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel