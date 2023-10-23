Tarsuslu Muhtarlar, Çanakkale ve Bursa'da Cumhuriyetin 100. Yılını Kutladı

Tarsus Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü ve 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Tarsuslu Muhtarları Çanakkale ve Bursa'ya götürdü. Gezi boyunca keyifli anlar yaşayan muhtarlar, tarihi mekanları ziyaret ederek hem bilgi birikimlerini artırdı hem de tarihe tanıklık etti.

Tarsus Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü ve 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Tarsuslu Muhtarları Çanakkale ve Bursa'ya götürdü. Gezi boyunca keyifli anlar yaşayan muhtarlar, tarihi mekanları ziyaret ederek hem bilgi birikimlerini artırdı hem de tarihe tanıklık etti.

Tarsus Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü ve Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla Tarsuslu muhtarlar, Çanakkale ve Bursa'yı gezerek bölgenin kültürel ve tarihi yapılarını ziyaret etti. Gezilerinin ilk gününde büyük destanın yazıldığı Çanakkale'de, 57. Alay Şehitliği, Çanakkale Şehitlik Hastane Müzesi ve Abidesi, Seyit Onbaşı Anıtı, Kemalyeri, Conkbayırı ve Kanlısırt'ı gezdi.

Gezilerinin son gününde Bursa'ya giden muhtarlar, 1326 Bursa'nın Fethi Panorama Müzesi, Emir Sultan Türbesi, Osmangazi Orhangazi Türbeleri(Tophane), Ulu Cami ve Hanlar bölgesini ziyaret ederek gezilerini tamamladı.

"BAŞKANIMIZA BİZE BU GEZİYİ DÜZENLEDİĞİ TEŞEKKÜR EDERİZ"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın düzenlediği etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, "Bizler için büyük önem arz eden bu önemli günlerde Çanakkale ve Bursa'yı ziyaret ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında güzel ülkemizin çok önemli yerlerini gördük. Burada Bursa'nın ve Çanakkale'nin önemli yerlerini tanıma ve keşfetme fırsatı bulduk. Başkanımıza bize bu geziyi düzenlediği teşekkür ederiz" dediler.