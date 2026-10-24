Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tarsus'ta zeytinler LÖSANTE'deki lösemili çocuklar için toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Dr. Üstün Ezer Zeytin Gen Koruma Alanı’nda zeytinler, LÖSANTE Hastanesinde tedavi gören lösemili çocuklar için toplandı. Toplanan zeytinler zeytinyağına dönüştürülerek çocuklara ulaştırılacak.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Dr. Üstün Ezer Zeytin Gen Koruma Alanında bulunan zeytinler hastanede tedavi gören lösemili çocuklar için toplandı.

Mersin'in Tarsus ilçesi, LÖSANTE Hastanesinde tedavi gören çocukların doğal gıdayla beslenmeleri için anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptı. 2022'de açılan Dr. Üstün Ezer Zeytin Gen Koruma Alanında bulunan zeytinler, LÖSEV'e kayıtlı iyileşmiş gençler, yetişkin kanser hastaları ve gönüllüleri tarafından toplandı. Toplanan zeytinler, zeytinyağı haline getirilecek. Hasattan elde edilen doğal zeytinyağı, lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklara tamamen ücretsiz tedavi imkanı sunan ve çocukların en iyi tedavi hizmetine ulaşmasını hedefleyen LÖSANTE Hastanesindeki çocuklara ulaştırılacak. Bu anlamlı proje ile hem çocukların tedavi süreçlerine katkıda bulunulması hem de toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygusunun pekişmesi amaçlanıyor. Hasada LÖSEV yönetim kurulu başkan danışmanı Dr. Jülide Arifoğlu, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, LÖSEV'e kayıtlı iyileşmiş gençleri, yetişkin kanser hastaları ve gönüllüleri katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız

Skandalın mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var

Daha 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında

Soruşturma genişliyor! İki iş insanı gözaltında
8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar

8 yıl çalışıp parasını alamadı, dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi

Şikayet yağıyordu! Marketlerde utandıran uygulamaya son
Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

"Para var huzur var" dedirten bir olay daha
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı

Mesaiye başladı! İşte ilk icraatı
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım

Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım