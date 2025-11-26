Haberler

Tarsus'ta Otomobil Çarpması Sonucu 82 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı Halit Yıldız (82) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Halit Yıldız (82) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İ.A. (55) yönetimindeki 33 NDL 58 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Halit Yıldız'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, M.G.'nin kullandığı 33 BBS 807 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Yıldız'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü İ.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
