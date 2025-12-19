Haberler

Tarsus'ta Gazze'ye destek amaçlı hayır çarşısı kuruldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Gazze'ye yardım amaçlı 'Tarsus'tan Gazze'ye Kardeş Eli Hayır Çarşısı' açıldı. İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen çarşıda elde edilecek gelirler, Gazze'ye gönderilecek.

İlçe Müftülüğü tarafından tüm geliri Gazze'ye gönderilecek 'Tarsus'tan Gazze'ye Kardeş Eli Hayır Çarşısı' açıldı. Ulu Camii bahçesinde kurulan hayır çarşısının açılışı Kur'an-ı Kerim okunup dua edilerek yapıldı. İlçe Müftüsü Murat Akçay, 3 gün sürecek olan çarşıdan elde edilecek gelirlerin Gazze'ye gönderileceğini söyledi.

Müftü Akçay, "Bu hayır çarşısında maddi ve manevi desteği olandan Allah razı olsun. İyilik ve takvada yarışmalıyız, Rabbim veren el olmasını hepimize nasip etsin. Gazze'de yıllardır kan var, göz yaşı var, zulüm var, katliam var. Zulüm devam ediyor. Rabbim Gazze'deki kardeşlerimize yardım et, İslam alemine güç ve birlik ver. Burada amacımız bir nebzede olsa Gazze'deki kardeşlerimize katkı sağlamaktır. İyi niyet ve iyilik yapmak bizi ayakta tutacak. Çarşımız 3 gün sürecek" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
