Tarsus'ta Çocuklar Bilimle Buluşuyor Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ülker Aydın STEM ( Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) Merkezi, 2022 yaz dönemi atölyeleri çocukların büyük ilgisi ile devam ediyor. Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ülker Aydın STEM ( Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) Merkezi, 2022 yaz dönemi atölyeleri çocukların büyük ilgisi ile devam ediyor. STEM Merkezi'ne kayıt yaptıran çocuklar, yaz döneminde on kişilik sınıflarda; Scratch, STEM İlkokul, Anne Çocuk Akıl Oyunları, 3D Dijital Tasarım, Robotik Kodlama, İşlem Oyunları atölyelerinde eğitim alıyor. Öğrencilerin geleceğin mesleklerine hazırlanması, teknolojik yapıları tanıması ve kullanması sağlanıyor. ÇOCUKLAR, STEM MERKEZİ'NE BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR Tarsuslu çocuklar, STEM Merkezi'ne yoğun ilgi gösterirken, kentte bulunan ilkokullar da okul ziyaretleri ile öğrencilerini STEM Merkezi'nin kapısını açtığı bilimin renkli dünyası ile tanıştırıyor. Öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakmasını, yeni nesil eğitim yaklaşımıyla bilgi ve beceri kazanmasını hedefleyen STEM Merkezi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 0533 154 02 20 numaralı telefondan ayrıntılı bilgiye erişebiliyor. ANKA / Yerel Tarsus Belediyesi Ülker Aydın Çocuk Yerel Haberler

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