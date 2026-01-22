Haberler

165 yıllık kavalını, hayrat çeşmesi yapmak için satışa çıkardı

165 yıllık kavalını, hayrat çeşmesi yapmak için satışa çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde fotoğrafçı Sami Yılmaz, dedesinden kalan 165 yıllık kavalı satışa çıkararak elde edilecek gelir ile hayır yapmayı amaçlıyor. Kaval, hala çalınabilir durumda ve kültürel açıdan büyük bir değer taşıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 'Sami Kolor' adıyla tanınan fotoğrafçı Sami Yılmaz, dedesinden kalan yaklaşık 165 yıllık kavalı satışa çıkardı. Yılmaz, satıştan elde edilecek gelirin tamamıyla yayla yolunda bir hayrat çeşmesi yaptıracağını söyledi.

Ailesinde kuşaklar boyunca saklanan, sandal ağacından tek parça halinde yapılmış kavalın 1860'lı yıllarda dedesi Musa'ya, ondan da babası Veli'ye ait olduğunu belirten Yılmaz, enstrümanın hem manevi hem de kültürel açıdan büyük değer taşıdığını ifade etti.

Kavalın kendisine 1994 yılında dayısı Şaban Doğan tarafından Taşçılı Mahallesi'ndeki evlerinde teslim edildiğini anlatan Yılmaz, bu emaneti hayırla değerlendirmek istediğini söyledi. Sami Yılmaz, "Bu kaval dedemden bana kalan çok kıymetli bir hatıra. Ancak bugün bu hatıranın geçmişlere yad etmek için hayır yapmak istiyorum. Satıştan gelecek paranın tamamını hayır işlerine ayıracağım. Dedem Musa ve babam Veli adına yol kenarına bir hayrat çeşmesi yaptırmak istiyorum" dedi.

Kavalın, iyi korunmuş durumda olduğunu ve halen çalınabilir özellikte bulunduğunu belirten Yılmaz, enstrümanı satın almak isteyenlerin doğrudan kendisiyle iletişime geçebileceğini söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt

MHP'nin ağır topundan DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı

Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Atletico Madrid Başkanı, Rams Park'a hayran kaldı

Maç sonuna damga vuran görüntü