165 yıllık kavalını, hayrat çeşmesi yapmak için satışa çıkardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 'Sami Kolor' adıyla tanınan fotoğrafçı Sami Yılmaz, dedesinden kalan yaklaşık 165 yıllık kavalı satışa çıkardı. Yılmaz, satıştan elde edilecek gelirin tamamıyla yayla yolunda bir hayrat çeşmesi yaptıracağını söyledi.

Ailesinde kuşaklar boyunca saklanan, sandal ağacından tek parça halinde yapılmış kavalın 1860'lı yıllarda dedesi Musa'ya, ondan da babası Veli'ye ait olduğunu belirten Yılmaz, enstrümanın hem manevi hem de kültürel açıdan büyük değer taşıdığını ifade etti.

Kavalın kendisine 1994 yılında dayısı Şaban Doğan tarafından Taşçılı Mahallesi'ndeki evlerinde teslim edildiğini anlatan Yılmaz, bu emaneti hayırla değerlendirmek istediğini söyledi. Sami Yılmaz, "Bu kaval dedemden bana kalan çok kıymetli bir hatıra. Ancak bugün bu hatıranın geçmişlere yad etmek için hayır yapmak istiyorum. Satıştan gelecek paranın tamamını hayır işlerine ayıracağım. Dedem Musa ve babam Veli adına yol kenarına bir hayrat çeşmesi yaptırmak istiyorum" dedi.

Kavalın, iyi korunmuş durumda olduğunu ve halen çalınabilir özellikte bulunduğunu belirten Yılmaz, enstrümanı satın almak isteyenlerin doğrudan kendisiyle iletişime geçebileceğini söyledi. - MERSİN