Tarsus Belediyesi'nin Düzenlediği "6. İncir Festivali" Yoğun İlgi Gördü

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen “6. İncir Festivali” dün akşam Göçük Mahallesi'nde renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe yoğun bir katılım olurken, en iyi incir yetiştiriciliği yarışması da büyük ilgi gördü.

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen "6. İncir Festivali", dün akşam Göçük Mahallesi'nde renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe yoğun bir katılım olurken, en iyi incir yetiştiriciliği yarışması da büyük ilgi gördü.

Tarsus'un Göçük Mahallesi'nde düzenlenen 6. İncir Festivali, renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Tarsus Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, mahalle sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılandı. En iyi incir yetiştiriciliği yarışması ise festivalin öne çıkan etkinliklerinden olurken yarışmada başarılı olan üreticilere çeşitli ödüller verildi. Etkinlik kapsamında sahne alan sanatçılar arasında Ali Taşoğlu, Tarsus Belediyesi Kent Orkestrası, Aylin Dinçer ve Gül Ahmet Yiğit yer aldı.

Göçük Mahalle Muhtarı Ramazan Murat Benli, festivalin mahallelerini ve incir üretimini tanıtma amacına hizmet ettiğini belirterek Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Bozdoğan, vatandaşların yoğun katılımına teşekkür ederek, Tarsus'un gelecekte il statüsü kazanacağına olan inancını dile getirdi. Aynı zamanda, bu tür etkinliklerin yerel kültürel mirası canlandırmak ve birlikte vakit geçirmek için önemli birer fırsat olduğunu vurguladı. Başkan Bozdoğan, şöyle konuştu:

"Tarsus üzerinde, hele hele il olmaya bu kadar yakın bir kentte böyle değerleri de herkesin anlamasını istiyorum. Tarsus il olacak. Yola İl'le de Tarsus ile başladık ama bunu mutlu bir şekilde sonuçlandıracağız. Muhtarım Murat Ramazan Benli'ye özellikle çok teşekkür ediyorum. Alın teri var, emek var ve hakkını istemesini ve almasını bilen bir insan. Ben ona buradan söz veriyorum. Sağlam bir kooperatifi var. Bu kooperatife iki tane sebze ve meyve kurutma makinesine hediye olarak da kendisine vereceğim, hediye olarak dedim çünkü bunu Tarsus Belediyesi değil kendi imkanlarıyla yapacağım. O güzelim incir reçellerini, incir kurutmalarını kooperatifle birlikte başarılı bir şekilde sunumunu yapacak, üretecek ve bunları da Tarsus Belediyesi olarak satın alacağız. Önümüzdeki şenlikte bunun kutlamasını da yapacağız.

Değerli halkım ben buralara siyasetle gelmiş bir insan değilim. Ben sizlere otuz yedi yıldır tanıyorum dağlarından tanıyorum. Sağlık ocağında neler yaptığımı biliyorum. Bu hikayeyi sizler yarattınız. Sağlık ocağında bir aile hekimine, sağlık ocağında çalışan bir hekimi adım adım nerelere getireceğini halk olarak siz gösterdiniz. Birlikte güzel mücadeleler verdik. Kütüphaneler yaptık, okullar yaptık. Kazandığımız her şeyi de halkımızla paylaştık otuz yedi yılın bir hikayesi bu. Şu değerli katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

"TARSUS MUTLAKA İL OLACAK"

Tarsus'un mutlaka il olacağına değinen Başkan Bozdoğan, "Bu kent özellikle tarihiyle, tarımıyla, medeniyetiyle, turizmiyle on bin yıllık bir kent. Biz il olmak için de çok geç kaldık. Ama o hikayeyi inşallah Allah izin verirse yirmi dokuz Ekim'de bitireceğiz. ve herkes şundan emin olsun. Tarsus'ta biz bize yeteriz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.