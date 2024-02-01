Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mahalle ziyaretleri kapsamında Çağbaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Göreve geldiğinde, önüne listeler verilmesine rağmen kimseyi işten çıkarmadığını anlatan Bozdoğan, " Ne olursa olsun evine ekmek götürüyor insanlar, 251 kişilik bir liste verdiler. Verdikleri listelerin bazılarının evinin gittiğimde 2 odalı evde insanların ne zor koşullar altında kaldığını gördüm. Hepimiz insanız, elimizi vicdanımıza götürdüğümüzde böyle bir şeyi kimse yapamaz" diye konuştu.

Bozdoğan, Tarsus'un çok geliştiğini belirtip, yapılan yatırımlara değinerek, "Bir tarafta organize sanayi bölgeleri var. Bir tarafta yeni açılan sahil kent projesi var ve öbür tarafta lojistik merkez olarak yeni yapılan havalimanının 9 milyon insanı taşıyacağını düşündüğümüz zaman, ciddi anlamda gelişen bir Tarsus olacak. Düşünün, şu havalimanın yapılması bile lojistik merkezi olduğu için tren yolu, havalimanı, deniz yolu, oto yola sahip çok nadir ilçe ve illerden birisi" ifadelerini kullandı. - MERSİN