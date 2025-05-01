Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan ilimizde bir deprem daha
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tarlasına traktörüyle "Aile Yılı" yazdı

Tarlasına traktörüyle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahanlı çiftçi Fatih Doğruyol, tarlasına traktörüyle 'Aile Yılı' yazdı.

Ardahanlı çiftçi Fatih Doğruyol, tarlasına traktörüyle 'Aile Yılı' yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili ülke genelinde farklı etkinlikler düzenleniyor.

Ardahan'da Aile Yılının önemine dikkat çekmek isteyen çiftçi Fatih Doğruyol, traktörüyle tarlasına aile yılı yazarak konuya dikkat çekti.

Çiftçinin yaptığı bu çalışma Aile sosyal politikalar İl Müdürlüğünce sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.