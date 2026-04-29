Tarla bahçe sezonu başlarken jandarmadan traktör kazalarına reflektörlü önlem

Gümüşhane'de jandarma ekipleri, yaklaşan tarla ve bahçe sezonu öncesinde traktör kazalarını önlemek için sürücülere reflektör ve trafik eğitimi verdi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında Köse ilçesine bağlı Salyazı köyünde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Trafik Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi hedeflendi.

Faaliyet kapsamında toplam 75 traktör sürücüsü ve tarım aracı kullanıcısına tarım araçlarının güvenli kullanımı, reflektör kullanımının önemi ve trafik güvenliği kuralları hakkında eğitim verildi.

Eğitimin ardından katılımcılara 50 adet üçgen reflektör, anahtarlık ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde traktörlerin trafikte görünürlüğünün artırılmasının kazaların önlenmesinde büyük önem taşıdığını belirtti. - GÜMÜŞHANE

