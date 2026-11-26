Tarım ve Sağlık müdürlükleri Çanakkale Merkez'de tüm KYK yemekhanelerini denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Merkez'deki tüm KYK yemekhaneleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ortak denetimden geçirildi. Denetimlerde hijyen, gıda muhafaza ve hazırlama süreçleri, personel hijyeni ve gıda güvenilirliği kontrol edildi.
Çanakkale'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gıda denetimi gerçekleştirildi.
Öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla kurumlar arası iş birliği ile gıda denetim faaliyetleri devam ediyor. Bu çerçevede, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Çanakkale Merkez ilçede yer alan tüm KYK yemekhanelerine ortak denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; yemekhanelerin ve mutfakların hijyen şartları, gıdaların muhafaza şartları, gıda hazırlama ve sunum süreçleri, personel hijyeni ve gıda güvenilirliği yönünden kontroller gerçekleştirildi. Denetimlerde, öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmelerinin sağlanması, sunulan yemeklerin güvenilirliği ve gıda kaynaklı risklerin önlenmesi konularında gerekli kontroller sağlandı.