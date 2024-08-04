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Tarım ve Orman Bakanlığı Yaban Hayatına Oral Aşı Uygulaması Başlatıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı, kuduz hastalığıyla mücadele amacıyla yaban hayatına yönelik oral aşı uygulamasına başlıyor. Aşılama Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde yapılacak.

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) – Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından kuduza karşı yaban hayatına yönelik oral aşı uygulaması başlıyor. Aşılama Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinin de bulunduğu 9 ilde yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kuduza karşı yaban hayatına yönelik oral aşı uygulaması başlıyor. Aşılama Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla, Türkiye'de havadan kuduza karşı oral aşı atımı çalışması kapsamında 25 bin kilometre karelik alanda 500 bin doz oral kuduz aşısı çalışması 3- 17 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak. Çalışma, Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırıkkale, Çankırı, Düzce (Kaynaşlı ve Yığılca ilçeleri), Afyon, Karabük ve Konya illerinde başlayacak. Ağustos döneminde Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde orman alanlarına tilkiler için atılacak aşıların ardından sonbaharda Düzce genelinde ikinci bir aşılama programı planlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kuduz hastalığına karşı son yıllarda yürütülen yoğun enjeksiyon şeklindeki aşılama çalışmalarının yanında, yaban hayatına yönelik oral aşılama da gerçekleştiriliyor. Mücadeleyle, hastalığa duyarlı hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilerek, evcil hayvanlar ile yabani hayat arasındaki etkileşimi yok etmek amaçlanıyor. Vatandaşlarımızın tilkilerin aşı yemleri ile aşılanması kampanyası süresince, dikkat edeceği hususlar ise şöyle; Aşı yemi bulunduğunda dokunulmamalıdır. Bu yemler sadece tilkiler içindir. Dokunulduğunda yemlerin kokusu değişeceğinden tilkiler bu yemleri yemezler. Aşı yemleri çok ortalık bir yerde görülürse ona dokunmadan ayağımızla, tilkinin bulabileceği bir yere doğru uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Aşı yemlerinin atılmasını takiben bir hafta süresince köpeklerin başı boş bırakılmalarının ve aşılı yemlerin yenmesinin engellenmesi gerekmektedir. Özellikle çocuklarımızı bu aşılı yemlere dokunmamaları konusunda uyarmalıyız. Kapsülün içindeki aşı gözümüze veya cildimizdeki açık bir yaraya temas ederse, temas noktalarını su ve sabun ile yıkamalı ve derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir. Bazı hayvanlar yemleri farklı yerlere taşırlar. İnsanların bu yemleri bahçelerinde bulmaları halinde, yerden direk temastan kaçarak bir eldiven veya plastik bir torba ile almaları ve imha edilmesi için bir İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine götürmeleri gerekmektedir."

Kaynak: ANKA / Yerel

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