Bakan Yumaklı'dan Eskişehir Valiliği'ne ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir Valiliği'ne ziyarette bulundu.

Bakan İbrahim Yumaklı, bir dizi program için Eskişehir'e geldi. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Yumaklı'yı Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, partililer ve diğer protokol mensupları karşıladı. Vali Yılmaz, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yumaklı'yı makamında ağırladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, valilikten ayrıldıktan sonra Eskişehir'de diğer programlarına devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı