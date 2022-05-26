Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider: Bizim Buğday, Et, Şeker Noksanımız Yok, Fazlamız Var - Haberler

KEMAL ONUR ATALAY

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Basında zaman zaman estirilemeye çalışılan, ulusal kanalların da uzun uzun yer verdikleri haberde, Hindistan'dan buğday ithal ediliyor. Ama bizim kayıtlarımızda böyle bir şey yok. Kaynağını araştırdık ve Hindistan da zaten ihracatı yasaklamış. İstesek alamayız. Şunu açıkça söylüyorum; bizim, buğday noksanımız değil, buğday fazlalığımız var. Bizim, et noksanımız yok, fazlamız var. Bizim, şeker noksanımız yok, fazlamız var" dedi.

Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi'nin iş birliği ile Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Aksaray Tarım Platformu'nun koordinasyonu ile düzenlenen 6. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı bugün başladı.

"ÇİFTÇİNİN EN BÜYÜK GİRDİSİ ENERJİ"

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, fuarın açılışında şunları söyledi:

"Girdi maliyetlerimiz ciddi şekilde yüksek ve şu anda üreticilerimiz dört gözle Bakanlığımızca açıklanacak arpa, buğday fiyatını bekliyor. Girdi maliyetleri göz önünde bulundurarak iyi bir fiyat verirseniz seviniriz. Biz, ülkemizi, milletimizi seven insanlarız. Ne olursa olsun inadına üreteceğiz, çünkü bu bizim boynumuzun borcu. Ama üretmek için de Bakanlığımızın bize destek vermesi lazım. Tabii imar barışı oldu. Biz, Bakanlığımız uygun görürse 'kuyu barışı' istiyoruz. Şu anda çiftçimizin en büyük girdisinin enerji olduğunu biliyoruz. Kuyu ruhsatlı olmadığı için güneş panelini kuramıyoruz. Elektrik faturalarının da altında kalkamıyoruz. Bu konuda destek verirseniz gerçekten Türkiye'yi de doyururuz dünyayı da doyururuz ve üretimi artırırız. Bu konuda destek vereceğinize inanıyorum."

"ÜRETMEZSENİZ YOKSUNUZ"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider ise "Aksaray'a dair ne varsa baştan peşin taahhüdü burada vereyim; Aksaray, bu güzide şehrimiz ve Anadolu'nun merkezi Tarım ve Orman Bakanlığı'na dair neyi talep ederse altında imzamızı atacağız. Geçtiğimiz iki yılda pandemi nedeniyle şunu anladık ki üretmezseniz yoksunuz. Önce üreteceğiz. Topraklarımıza hakim olacağız ve verimli kullanacağız. Türkiye, artık korumalı sigorta desteğine geçiyor. Bu uygulama ile 2023 yılında çiftçinin ürününü devlet olarak garanti altına alacağız. Yani çiftçi, garanti olarak ne alacağını bilecek. Devletimiz, çiftçimizin daima yanındadır" diye konuştu.

"BİZİM BUĞDAY, ET, ŞEKER NOKSANIMIZ YOK, FAZLAMIZ VAR"

Gizligider, basında tarımla ilgili yapılan haberlerin çocuğunun yanlış olduğunu belirterek, "Basında zaman zaman estirilemeye çalışılan, ulusal kanalların da uzun uzun yer verdikleri haberde, Hindistan'dan buğday ithal ediliyor. Ama bizim kayıtlarımızda böyle bir şey yok. Kaynağını araştırdık ve Hindistan da zaten ihracatı yasaklamış. İstesek alamayız. Şunu açıkça söylüyorum; bizim, buğday noksanımız değil, buğday fazlalığımız var" dedi.

Gizligider, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim, et noksanımız yok, fazlamız var. Bizim, şeker noksanımız yok, fazlamız var. Kısacası Türkiye, sadece kendi kendisine yeten bir ülke değil. Türkiye, tarım ihracatında da çok önemli bir yerde. Türkiye, son 20 yılda 6 kat büyüdü. Dev ürünlerin merkezi Türkiye'yi magazin gündemiyle, yalan haberlerle, bir takım soru işaretleriyle ve elbette yaklaşan seçimler sebebiyle bir ruh haline sokmaya gayret ediyorlar. Bunlar bize yabancı değil. Biz bunları 2013 Aralık'ından, 17-25 tarihinden beri tanıyoruz. Bu oyunlar sadece iktidarı değiştirmek adına oynanıyor. Birileri çıkıp, önemli gündemlerin önüne geçip magazin gündemine mahküm etmeye çalışıyor. Ama bu millet neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor."

"GİRDİLER EL YAKIYOR"

Tarım girdilerinin el yaktığını söyleyen Gizligider, "Elektrik girdiler el yakıyor. Bakanlık olarak bir çalışma başlattık. Elektrik kaynaklı su ihtiyacımızı karşılamak için bazı alternatif çalışmalar yapıyoruz. Tarım arazisi olmayan alanlarda güneş enerjisi panelleriyle elektrik enerjisi ihtiyacımızı ve suyu ihtiyacımızı karşılayacağız. Aksaray tarım ve hayvancılığı merkezini daha da üst seviyeler çekmeye çalışacağız. Eli öpülesi çiftçilerimiz; ekin, dikin, üretin. Aksaray 6. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın ülkemize, milletimize ve Aksaray'ımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.