Tarım ve Köyişleri Bakanlığı eski bakanı ZBEÜ Rektörü'nü ziyaret etti

58 ve 59. Hükümetlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevinde bulunan Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 58 ve 59. Hükümetlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü'yü makamında ağırladı. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Melih Geniş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yücel Namal da yer alırken Rektör Özölçer, nazik ziyaretlerinden ve kendilerini Üniversitede ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Güçlü ile bir süre sohbet etti. Güçlü ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti. - ZONGULDAK