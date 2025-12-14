FAO TalksGençlerle Tarımı ve Gıdayı Konuşuyoruz paneli

Yaşar Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye ve Migros tarafından düzenlenen etkinlikte, giderek yaşlanan tarım nüfusunun gençleştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. FAO Talks-Gençlerle Tarımı ve Gıdayı Konuşuyoruz başlıklı panel Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Türkiye'de tarımda yaş ortalamasının 60'lara ulaştığını belirterek görüşlerini şöyle dile getirdi: "Üniversitemizin Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nde yenilikçi öğrenme ortamları sunuyoruz. Gençlerin enerjisi ile dijital teknolojilerin gücünü birleştirerek sektörde katma değerli ürünler amaçlıyoruz. Tarımda yaş ortalamasını 30'lu yaşlara çekmek gerekiyor. Bu nedenle gençleri tarım sektörüne kazandırmalıyız. Fakültemizi bu nedenle kurduk. İzmir Ticaret Borsası ile hayata geçirdiğimiz 'İzmir Tarım Teknolojileri Merkezi', Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına kabul edildi. Tüm gücümüzle tarım-gıda tedarik zincirlerindeki verimliliği artırmaya çalışıyoruz."

Dijital köyler ve gelecek

FAO Gıda Şampiyonu, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak'ın moderatör olduğu "Dijital Tarım Çağında Sosyal Etki ve Girişimcilik" konulu bölümde konuşan FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise FAO'nun 80 yıldır hiç kimseyi aç bırakmamayı hedeflediğini söyledi. Selışık " FAO'nun dört temel stratejisi var; daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre, daha iyi yaşam. FAO, üniversiteler, özel sektör ve üreticiyi buluşturan dörtlü ekosistem şart. Dijitalleşmeyi çiftçiyi ve tarımı destekleyecek şekilde kullanmalıyız. FAO'nun Dijital Köyler Girişimi kapsamında, Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı Boyalı Köyü'nde iklim ve ahır sensörleri, drone teknolojileri ve dijital çiftlik yönetim uygulamalarıyla 'dijital keçi çiftliği' modeli pilot olarak hayata geçirildi. Bu model, hayvancılıkta verimliliği ve izlenebilirliği artırırken üreticilerin iş yükünü azaltıyor. Kadın kooperatiflerinin FAO destekli Hepyerinden.com gibi dijital pazaryerlerine entegre olmasıyla ürünler doğrudan tüketiciye ulaşıyor ve kırsal kalkınmada yeni bir pazar yapısı oluşuyor. FAO ayrıca Bolu'da yürüttüğü bir pilot uygulamada zeytin tarlasına yerleştirilen sensörler sayesinde sulama verimliliğinde yüzde 40 artış sağlandığını ortaya koydu; bu uygulama su ve enerji kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkı sundu.

Kadınlar öncü

Selçuk Yaşar Ödülü'nün beşinci sahibi ve dünyanın ilk "Akıllı Köyünü" kuran sosyal girişimci Tülin Akın da tarımda 20 yılda SMS'den yapay zekaya çok ciddi bir dönüşüm yaşandığını belirtti. 20 yıl önce bu işe başlarken çiftçilere bilgisayarı nasıl kullanacaklarını hatta SMS yoluyla hava şartlarını nasıl takip edeceklerini anlatmak durumunda kaldıklarını söyleyen Akın, şöyle devam etti : "Günümüzde ise tarımda yapay zekanın verimi nasıl artıracağını konuşuyoruz. Üstelik bu konuda kadın çiftçiler öncü rol üstleniyor. Son yıllarda dijitalleşmenin sonucu olarak şehirlerdeki kadınlar ve gençler tarım sektörünü girişimcilik alanı olarak görülüyor."

Migros Ege Kurumsal İletişim ve Aile Kulüpleri Müdürü Nilay Arslan da kurumlarının Tarım Platformu'nu kurduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Üreticiler bu proje kapsamında iyi tarım uygulamaları, videolu eğitimler, sürdürülebilirlik programları, kadın ve aile kulüpleri ile Migros'un ekosistemine dahil olabiliyorlar." - İZMİR