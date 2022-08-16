Tarım Kredi Kooperatifi Marketinden Alışveriş Yapan Vatandaş: "Bu Markete İlk Defa Geliyorum, Bir Fark Göremedim. Çevreye Göre Aynı Fiyatlar"

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde dün başlayan indirim sonrası vatandaşlar bu marketlere akın etti. Ancak bir gün sonra marketlerdeki yoğunluğun azaldığı görüldü. Malatya’daki Tarım Kredi Kooperatifi marketinden alışveriş yapan bir vatandaş, “Bu markete ilk defa geliyorum, bir fark göremedim. Çevreye göre aynı fiyatlar” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde dün başlayan indirim sonrası vatandaşlar bu marketlere akın etti. Ancak bir gün sonra marketlerdeki yoğunluğun azaldığı görüldü. Malatya'daki Tarım Kredi Kooperatifi marketinden alışveriş yapan bir vatandaş, "Bu markete ilk defa geliyorum, bir fark göremedim. Çevreye göre aynı fiyatlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan 30'un üzerinde üründe dün indirime gidildi. İndirimli satışların ikinci gününde, marketler dün yaşanan yoğunluğun olmadığı gözlendi.

Malatya'daki Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden alışveriş yapan vatandaşların bazıları fiyatların diğer marketlerle aynı olduğunu, herhangi bir indirim göremediklerini ifade ederken bazı vatandaşlar ise fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.

"BU MARKETE İLK DEFA GELİYORUM, BİR FARK GÖREMEDİM"

Bir vatandaş, herhangi bir ucuzluk görmediğini belirterek, "Ucuz değil, ürünlerin fiyatları, hemen hemen diğer marketlerle aynı. Bu markete ilk defa geliyorum, bir fark göremedim. Çevreye göre aynı fiyatlar" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifi marketinden karpuz alan bir vatandaş ise "Fiyatlardan memnunuz; iyi, bir sıkıntı yok. Karpuzun kilosu 1,80'e düşmüş, çoğu yerde 4-4,5 TL'den satılıyor. Geçen seneki fiyatlarla aynı düzeye gelmiş. Bu şekilde devam ederse sıkıntı yok" diye konuştu.

"İNŞALLAH BÜTÜN MARKETLER BÖYLE İNDİRİM YAPARLAR, HERKES MEMNUN OLUR"

Tarım Kredi Kooperatifi marketinden alışveriş yapan başka bir vatandaş da fiyatlardan memnun olduklarını belirterek, "Dünden beri markette yoğunluk var, iyi iş yapıyor. İnşallah bütün marketler böyle indirim yaparlar, herkes memnun olur. Her şey bayağı pahalıydı. Zorla alışveriş yapıyorduk, şu anda daha iyi" dedi.

" BİRAZ DAHA İNDİRİM OLSA İYİ OLURDU"

Emekli bir vatandaş ise fiyatların normal olduğunu kaydederek, "Diğer zamanlarda biraz pahalıydı. Biraz daha indirim olsa iyi olurdu. Emekli maaşıyla ancak bu kadar alabiliyoruz. Fazla alamıyoruz. Önceden her şeyden iki kilo alırken şimdi bir kilo alabiliyoruz. Sadece belli ürünlerde indirim var, diğer ürünlerde yok" diye konuştu.