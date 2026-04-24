Haberler

Tarihi Yargıtay Müzesi'nde ilerleme devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ile birlikte Cumhuriyet ilk yıllarında 1923-1935 yılları arasında Türkiye'nin ilk Yargıtay'ına ev sahipliği yapan tarihi binayı ziyaret ederek müzeye dönüştürülme projesi kapsamında incelemelerde bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının girişimleri ve Eskişehir Valiliğinin destekleri ile Yargıtay Müzesi olarak dönüştürülecek olan ve yapım çalışmaları devam eden Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ek Hizmet Binasını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Yılmaz ve Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Yılmaz, binanın tamamlanmasının ardından şehrin kültürel ve tarihi değerlerine önemli katkı sunacağını ifade etti. Başsavcı Karakülah, Türkiye'nin yargı sisteminde önemli bir yere sahip olan tarihi binanın müze projesi ile anlamına uygun bir şekilde kullanılarak yargı tarihi açısından önemli yer kazanacağını belirtti.

Yargıtay Müzesi olarak hizmet verecek yapının Eskişehir'in turizm potansiyeline de değer katması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz

Erdoğan güzel haberi verdi! 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılacak
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu

Çamlıca’da tarihi merasim
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt

Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu

Çamlıca’da tarihi merasim
Cinayet 14 yıl sonra aydınlatıldı! Sevgi'nin katilleri en yakınları çıktı

Cinayet 14 yıl sonra çözüldü! Sevgi'nin katilleri en yakınlarıymış
Öğretmenlerin merakla beklediği tarihler açıklandı

Öğretmenlerin merakla beklediği tarihler açıklandı