Tarihi Yargıtay Müzesi'nde ilerleme devam ediyor

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ile birlikte Cumhuriyet ilk yıllarında 1923-1935 yılları arasında Türkiye'nin ilk Yargıtay'ına ev sahipliği yapan tarihi binayı ziyaret ederek müzeye dönüştürülme projesi kapsamında incelemelerde bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının girişimleri ve Eskişehir Valiliğinin destekleri ile Yargıtay Müzesi olarak dönüştürülecek olan ve yapım çalışmaları devam eden Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ek Hizmet Binasını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Yılmaz ve Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Yılmaz, binanın tamamlanmasının ardından şehrin kültürel ve tarihi değerlerine önemli katkı sunacağını ifade etti. Başsavcı Karakülah, Türkiye'nin yargı sisteminde önemli bir yere sahip olan tarihi binanın müze projesi ile anlamına uygun bir şekilde kullanılarak yargı tarihi açısından önemli yer kazanacağını belirtti.

Yargıtay Müzesi olarak hizmet verecek yapının Eskişehir'in turizm potansiyeline de değer katması bekleniyor.

